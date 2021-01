Søreide med ny skarp kritikk av Trump-administrasjonen

utenriks

USAs avtroppande utanriksminister Mike Pompeo kunngjorde måndag at Cuba på nytt blir sett på lista over statar som sponsar terrorisme, saman med Iran, Syria og Nord-Korea. Han varsla samtidig skjerpa sanksjonar.

– Castro-regimet må avslutte støtte til internasjonal terrorisme, sa han og viste mellom anna til Cubas støtte til colombianske opprørarar.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide er kritisk til avgjerda og meiner terrorlistinga vil vere til hinder for ei positiv utvikling på Cuba.

Beklageleg

– Avgjerda til Trump-administrasjonen om å inkludere Cuba på lista over statar som sponsar terror, er beklageleg, seier ho til NTB.

Søreide, som tidlegare i veka kritiserte Trump-administrasjonens terrorlisting av Houthi-rørsla i Jemen, reagerer særleg på grunngivinga Pompeo gav for å svarteliste Cuba.

– Vi noterer oss at ein av grunnane til listeføringa skal vere at fredsforhandlingsdelegasjonen frå den colombianske geriljarørsla ELN framleis oppheld seg på Cuba, seier ho.

Norsk samarbeidspartnar

Fredsforhandlingane mellom ELN og den colombianske regjeringa fann stad på Cuba, men braut saman i januar 2019. ELNs delegasjon har sidan ikkje kunna returnere til heimlandet.

– Cuba har vore Noregs samarbeidspartnar i fredsprosessane i Colombia. Det er urimeleg at den utgåande amerikanske administrasjonen lastar cubanarane for at forhandlingsdelegasjonen ikkje kan forlate Cuba, seier Søreide.

– Det kan skape ein negativ presedens for internasjonalt fredsarbeid dersom eit land risikerer å bli terrorlista som følgje av slikt tilretteleggjande arbeid, åtvarar ho.

Oppmjuking

Tidlegare president Barack Obama fjerna Cuba frå USAs terrorliste og tok opp att dei diplomatiske sambanda med landet i 2015.

Dåverande visepresident Joe Biden slutta heilhjarta opp om oppmjukinga.

Avgjerda vart likevel møtt med raseri i det sterkt antikommunistiske eksilcubanske miljøet i Florida, der president Donald Trump har mange støttespelarar.

Venezuela-støtte

Trump har sidan reversert Obamas politikk og igjen innført strenge restriksjonar på flygingar, handel og pengetransaksjonar, noko som mellom anna blir grunngitt med Cubas nære samarbeid med Nicolas Maduros venstreorienterte regime i Venezuela.

Terrorstemplinga føyer seg inn i rekkja av fleire tiltak frå Trump dei siste dagane, før han 20. januar høgst motvillig må rydde kontoret og overlate Det kvite hus 20. januar til Biden.

For å gjere om terrorlistinga av Cuba, må Bidens påtroppande utanriksminister setje i gang ein formell prosess og bevise at regimet i Havanna ikkje har vore delaktig i terrorisme på seks månader.

Hykleri

Cuba avviser heilt påstandane om terrorstøtte, viser til at dei sjølve har vore utsette for gjentekne amerikanske angrep og plott opp gjennom åra og skuldar Pompeo og Trump for hykleri.

– Vi fordømmer USAs kunngjering av den hyklerske og kyniske nemninga av Cuba som ein stat som sponsar terrorisme, tvitrar utanriksminister Bruno Rodriguez.

– Cuba er eit statleg offer for terrorisme utført i årevis av USAs regjering eller enkeltpersonar og organisasjonar som opererer på vegner av amerikanske styresmakter, seier ein talsmann for cubansk UD til AFP.

