Peterson hadde ein lang karriere bak seg og vart 94 år gammal. Familien opplyser at han døydde etter sjukdommen i ei tid.

På 1990-talet vart han kjend for rolla som Ivar Pettersson i Änglagård-filmane. Han vart nominert til ein Guldbagge for beste mannlege hovudrolle for innsatsen sin i den første av filmane.

Peterson spelte òg i «Juleoratoriet» og «Populærmusikk frå Vittula». Den siste rolla hans var i «Skumtimmen» i 2013.

