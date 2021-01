Spansk domstol kravde at eldre kvinne skulle å ta koronavaksine

utenriks

Kvinna har svekt evne til å ta eigne val, og dottera hennar ønskt ikkje at ho skulle få koronavaksinen slik sjukeheimen i Santiago de Compostela hadde planlagt.

Saka enda i retten, og domstolen kom fram til at kvinna må la seg vaksinere. Ifølgje retten er ikkje kvinna i stand til å gi medisinsk samtykke, og sjølv om retten har forståing for bekymringa til dottera, er det mindre risiko knytt til å ta vaksinen enn til å la vere, heiter det i dommen.

Dommaren understrekar at ønsket til dottera ikkje vil vere til det beste for bebuarane på sjukeheimen, men at avgjerda blir teken av omsyn til kvinna sjølv og ikkje medpasientane hennar.

(©NPK)