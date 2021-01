Tidlegare guvernør tiltalt etter vasskandale i Michigan

utenriks

I tillegg til den tidlegare republikanske guvernøren Rick Snyder, har den tidlegare helsesjefen i delstaten Nic Lyon og fleire andre i den dåverande administrasjonen fått beskjed om at dei er tiltalte, opplyser ikkje-namngitte kjelder til nyheitsbyrået.

Det er ikkje kjent kva slags lovbrot Snyder, Lyon og dei andre er tiltalte for.

For å spare pengar bytte styresmaktene drikkevasskjelde og henta vatn frå Flint-elva i 2014. Men vatnet vart ikkje behandla for å hindre korrosjon og det førte til at bly frå gamle røyr hamna i drikkevatnet. Nesten 100.000 innbyggjarar vart ramma. Det kan ta lang tid å få oversikt over dei langvarige helseskadane.

Det forureina vatnet får òg skulda for eit legionellautbrot som kosta 12 menneske livet. Etterforskinga av skandalen har gått føre seg i årevis. Det har mellom anna vore reist spørsmål ved kor lenge sentrale personar kjende til forureininga før dei informerte innbyggjarane i januar 2016.

