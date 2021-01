Uganda stengjer sosiale medium før val

utenriks

Avgjerda kjem etter at Facebook stengde sidene til fleire regjeringspolitikarar som dei meinte hadde prøvd å manipulere debatten i landet. President Yoweri Museveni, som etter valet kan gå inn i den sjette perioden sin som president, seier stenginga er gjengjelding for at kontoane til regjeringa vart stengd.

Tysdag var Facebook, WhatsApp og Twitter nede i det austafrikanske landet.

Valet blir halde etter det som har vore ein av dei blodigaste valkampane på fleire år i Uganda. I år blir Museveni utfordra av Bobi Wine, som har lykkast i å engasjere unge i Uganda.

