WWF: Enorme skogområde tapt på eit tiår

utenriks

Til saman er over 430.000 kvadratkilometer gått tapt, ifølgje ein fersk analyse frå Verdsnaturfondet, WWF International. Noregs areal inkludert Svalbard og Jan Mayen er til samanlikning på 385.000 kvadratkilometer.

Ifølgje organisasjonen har over halvparten av skogøydeleggingane skjedd på 29 stader i Sør-Amerika, Afrika og Søraust-Asia.

I Brasil er Amazonas-regionen og Cerrado hardast ramma. WWF peikar dessutan på den bolivianske delen av Amazonas, Paraguay, Argentina og Madagaskar, og dessutan Sumatra og Borneo som områda i verda med mest skogøydeleggingar.

Soya og kjøtt

Det tropiske savanneområdet Cerrado i Brasil har eit svært rikt dyre- og planteliv, men ein tredel av skogområda her er gått tapt mellom 2004 og 2017, ifølgje WWF. Områda blir brukte til produksjon av soya og kjøtt.

Skog har stor evne til å lagre karbon og sjåast på som ein del av løysinga på klimakrisa. Likevel held øydeleggingane av skogområde fram i høgt tempo. Det fører òg til umistelege tap av jordas biologiske mangfald, ifølgje WWF.

Avskoginga er ein enorm trussel mot urfolk som har levd av det skogen gir i lang tid.

Smitte frå dyr til menneske

Organisasjonen peikar dessutan på at øydelegginga av naturområde aukar faren for fleire smittsame sjukdommar som blir overførte frå dyr til menneske. Den noverande koronapandemien er ein slik sjukdom.

– Vi må ta grep om overproduksjonen og verdsetje helse og natur meir, framfor den overdrivne vektlegginga av økonomisk vekst og profitt utan omsyn til kostnaden, seier Fran Raymond Price i WWF.

Han påpeikar at det er høgare risiko for at nye sjukdommar dukkar opp i tropiske regnskogområde der landområda blir brukte til noko anna.

WWF-rapporten oppmodar folk til å bidra til å hindre avskoging ved å unngå somme typar kjøtt, og produkt av soya og palmeolje.

Organisasjonen oppmodar òg regjeringane i verda til å jobbe for å sikre rettane til urfolk og verne om område med stort biologisk mangfald.

(©NPK)