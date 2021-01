Fleirtal for at Danmarks tidlegare innvandringsminister blir stilt for riksrett

utenriks

Regjeringspartiet opplyser i ei pressemelding at det vil stemme for. Det same vil alle dei andre partia i raud blokk i Folketinget.

Frå blå blokk stemmer Liberal Alliance og De konservative for. Støjbergs Venstre har ikkje teke standpunkt i saka, medan Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti er imot.

Bakgrunnen er at dåverande utlendings- og integreringsminister Støjberg i 2016 gav instruks om at asylsøkjarpar ikkje skulle få bu saman dersom kvinna var under 18 år. Instruksen, som ramma 23 par, viste seg å vere ulovleg.

Ein delrapport frå den dansken Instrukskommisionen konkluderte med at Støjberg gav instruksen trass åtvaringar frå embetsverket om at han var ulovleg. Rapporten vart levert til Folketinget i desember.

I rapporten vart Støjbergs ordre beskriven som «villeiande», «misvisande» og «klart ulovleg», og den forkasta ifølgje avisa Politiken forsvaret til eksministeren.

Støjberg har forsvart seg med at instruksen berre var uttrykk for ei politisk haldning, og at ho til departementet sitt gav uttrykk for at internasjonale konvensjonar sjølvsagt skulle overhaldast, skriv danske TV 2.

Eit underutval i Folketinget skal i ettermiddag, ifølgje TV 2 frå klokka 15-16.30, halde eit møte der det formelt blir avgjort om Støjberg blir stilt for riksrett eller ei.

Blir Støjberg kjent skuldig, vil ho kunne bli bøtelagd eller dømd til fengsel på vilkår. Det har tidlegare vore fem riksrettssaker i dansk historie, og berre éin sidan 1910, ifølgje altinget.dk.