Høgsterett held oppe dommen på 20 år for Sør-Koreas tidlegare president

Dommen betyr at Park, som vart avsett og arrestert i 2017, potensielt må sone til saman 22 år i fengsel, fordi ho òg er dømd for ulovleg innblanding i nominasjonane til partiet før parlamentsvalet i 2016.

Den første kvinnelege presidenten i landet vart dømd i ein omfattande korrupsjonsskandale i 2017, etter at hundretusen demonstrerte i gatene. Park vart dømd til 30 års fengsel for mutingar, maktmisbruk og fleire andre forhold.

Ei rekkje ankar, nye rettssaker og klager førte til at ho i juli fekk straffa redusert med ti år av høgsterett i Seoul. Den straffeutmålinga anka påtalemakta. No har høgsteretten i landet behandla saka for andre gong og slår fast at dommen på 20 år blir ståande.

Retten heldt òg oppe bøter og inndragingar på til saman 19,5 millionar dollar. Park har boikotta rettsbehandlinga og meiner den er partisk. Ho var ikkje til stades då dommen fall torsdag.

