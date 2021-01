Over 100 arresterte etter protestar i Belgia

utenriks

Den 23 år gamle mannen vart arrestert etter at han deltok på ei samling nord i Brussel. Han var mistenkt for å ha brote koronareglane om at maks fire personar kan samlast. Dødsårsaka skal ha vore hjartesvikt.

Samanstøytane braut ut i bydelen Schaerbeek onsdag ettermiddag. Demonstrantane kasta stein, medan politiet brukte vasskanonar. Same kveld vart ein politistasjon stukke i brann, vindauge vart knuste, og seks politibilar vart øydelagde.

Bilen til kong Philippe hamna òg midt i demonstrasjonane ei kort stund.

