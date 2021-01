Stoltenberg: USAs institusjonar kan handtere utfordringa

utenriks

– Demokratiet må alltid overvinne vald, og eg er overtydd om at dei demokratiske institusjonen i USA kan handtere denne utfordringa, sa Stoltenberg torsdag.

Han karakteriserte storminga av Kongressen som sjokkerande og understreka at valresultatet i USA må respekterast.

Nato-sjefen nemnde ikkje Donald Trump ved namn då han møtte pressa i Brussel. Onsdag vart det klart at Trump igjen blir stilt for riksrett, tiltalt for å ha eggja demonstrantane som trong seg inn i Kongressen.

Sjølv om Trump har vore svært kritisk til Nato, har han tilsynelatande hatt eit godt forhold til Stoltenberg. Trump har tidlegare kalla Stoltenberg «min største fan».

