Svensk skjenkestopp blir forlengt

– Vi er midt i ein pandemi. Ulike tiltak må til for å minske smittespreiinga og redusere trengsla og dei sosiale kontaktane, seier sosialminister Lena Hallengren og legg til at presset mot helsevesenet er svært stort.

Serveringsbransjen reagerer på det korte varselet.

– Vi har respekt for at ein vil hindre smittespreiing, men å gjere dette med to dagars varsel, viser ein enorm nonchalanse overfor kvardagen til bedriftene, seier leiar Jonas Siljhammar i bransjeforeininga Visita.

Sidan den første skjenkestoppen vart innført i november, har omsetninga på Sveriges serveringsstader falle med 73 prosent målt mot året før, opplyser Siljhammar.

