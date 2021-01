Tre FN-soldatar drepne i Mali

utenriks

Soldatane vart ramma av ei vegbombe på veg frå byen Douentza til Timbuktu, opplyser FN-operasjonen Minusma.

Væpna menn byrja deretter å skyte på soldatane. I tillegg til dei som vart drepne, vart seks soldatar såra.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer angrepet på kolonnen med FN-køyretøy. Han understrekar at eit angrep mot FNs fredsbevarande styrke kan vere eit krigslovbrot, og han bad styresmaktene i Mali om å gjere alt det dei kan for å identifisere og raskt straffe dei ansvarlege for angrepet.

FNs fredsbevarande styrke har vore i Mali sidan 2013, etter at islamske ekstremistar tok kontroll over større byar i nord. Ein franskleidd militæroperasjon tok tilbake kontrollen over byane men jihadistane har sidan omgruppert seg i landlege område og angrip i større omfang, mellom anna Malis hær og FN-styrkar.

