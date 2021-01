37 blir etterforska for politidrap under storminga av Kongressen

utenriks

Politibetjenten Brian Sicknick var ein av fem som døydde under opptøyane og demonstrasjonane i Washington førre veke. Ifølgje New York Times blir 37 personar etterforska for drap på Sicknick.

Sicknick døydde av skadane han fekk då han vart slått med eit brannsløkkingsapparat då kongressbygningen vart storma. 14 andre politibetjentar vart skadde, ifølgje eit etterforskingsdokument som avisa har fått tilgang til.

FBI fryktar fleire valdelege angrep i tida framover, og etterretningsagentar har sett kinesiske, iranske og russiske forsøk på å hisse opp stemninga ytterlegare.

