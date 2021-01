Biden: – Vi har ikkje råd til å ikkje handle

utenriks

Planen omfattar 1.900 milliardar dollar for å gjenreise økonomien etter koronapandemien. Det svarer til over 16.000 milliardar kroner.

– Avkastinga på desse investeringane i form av arbeidsplassar og rasemessig rettferd vil forhindre langsiktig økonomisk skade, og fordelane vil langt på veg overgå kostnadene, sa Biden i talen.

Pakken er døypt «Den amerikanske redningsplanen» og inneheld ei rekkje tiltak for å få den største økonomien i verda på rett kjøl igjen.

Meir hjelp til enkeltpersonar

Biden ønskjer å auke krisehjelpa til enkeltpersonar til 2.000 dollar. I tillegg vil han auke den føderale minstelønna til 15 dollar timen.

Planen forlengjer òg eit mellombels løft i arbeidsløyseytingane og eit moratorium for utkastingar og tvangsauksjonar av bustader som vart vedtekne i september.

– Vi har ikkje berre eit økonomisk motiv for å handle no, vi har òg ei moralsk forplikting til å handle, sa Biden i talen og vedgjekk samtidig at planen ikkje er billeg.

Planen tek òg sikte på å opne opp skular igjen på ein trygg måte. Det er sett av 170 milliardar doller for å opne for at barn i barnehagar og opp til åttande klasse kan komme tilbake i løpet av dei første 100 dagane Bidens regjering styrer.

Ei vanskeleg oppgåve

Den kommande presidenten vedgår at han står overfor ei enorm utfordring.

– Dette kjem til å vere den mest utfordrande operasjonen vi nokosinne har gjort som nasjon, sa han om arbeidet som ventar.

Eit anna viktig ledd i planen er å trappe opp vaksinasjonen mot covid-19. Målet er at minst 100 millionar vaksinesprøyter skal vere sett når Biden har vore president i hundre dagar.

Biden kalla i same tale vaksinasjonsinnsatsen til Trump-regjeringa for eit «trist nederlag» og sa at han fredag kjem til å offentleggjere ein plan for å få fortgang i vaksinasjonen.

– Vi må flytte himmel og jord for å få fleire folk vaksinert, sa Biden.

Lover ny redningspakke

Den omfattande krisepakken er likevel første steg, og Biden sa at han vil legge fram den andre økonomiske planen sin kort tid etter innsettinga onsdag 20. januar.

Den planen har som mål å auke sysselsetjinga i landet og støtte amerikansk industri.

– Vi skal bruke pengane til skattebetalarane til å gjenreise USA. Vi skal kjøpe amerikanske produkt, støtte millionar av amerikanske industrijobbar og auke konkurransekrafta vår i ei stadig meir konkurransedyktige verd, sa Biden då han la fram den første økonomiske planen sin.

Torsdag la det amerikanske arbeidsdepartementet fram tal som viser at talet på personar som har førstegongsregistrert seg som arbeidsledige i USA, har auka kraftig i den første veka av året.

I alt 965.000 personar melde seg ledig som førstegongsregistrerte fram til 9. januar. Auken var på 181.000 førstegongsregistrerte.

Byggjer på eksisterande krisepakkar

Den foreslåtte planen tek utgangspunkt i to enorme krisepakkar som Kongressen godkjende i 2020. Begge vart auka og forlengde gjennom auka støtte til arbeidsledige i september, ei støtte som har hjelpt fleire millionar amerikanarar.

Bidens plan inkluderer i tillegg ei 350 milliardar dollar stor utbetaling til delstatar og lokale styresmakter som republikanarane sette seg imot i fjor.

Men med berre eit knapt fleirtal i Kongressen, med eit delt senat der visepresident Kamala Harris kan stemme ved stemmelikskap, treng demokratane å overtale republikanske folkevalde dersom nokre demokratar bryt med partilinja.

