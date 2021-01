utenriks

– Omfattande fusk og vald fann stad under valet, sa Wine fredag, men han sa at han framleis hadde håp for utfallet.

– Takk Uganda for å ha møtt fram og stemt i rekordtal, tvitra Wine like etter midnatt, sjølv om styresmaktene har stengt internett.

Styresmaktene hevdar på si side at valet gjekk fredeleg for seg, sjølv om opptakten til valet, der president Yoweri Museveni håpar å sikre seg 40 år ved makta, var prega av valdelege samanstøytar mellom demonstrantar og tryggingsstyrkar.

(©NPK)