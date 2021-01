Helsevesenet kollapsar i Amazonas – går tomt for oksygen

utenriks

Helsevesenet har nådd brestepunktet der sjukehusa går tomme for oksygen i Manaus. Amazonas vender seg no til USA for hjelp, og ber dei sende oksygentankar.

Dei ønskjer òg å leggje press på president Jair Bolsonaros administrasjon for å auke støtta.

– Byen er tom for oksygen. Nokre helsesenter har vorte ei form for kvelingskamre, fortel Jessem Orellana frå det vitskaplege instituttet Fiocruz-Amazonia til AFP.

Trygla om oksygen

Styresmaktene i Amazonas byrja torsdag å flyge koronasjuke pasientar ut av byen til andre delstatar og byar i Brasil.

Same dag fekk dei akutthjelp frå forsvaret, etter at det sirkulerte fleire videoar i sosiale medium der pårørande trygla folk om å kjøpe oksygen til pasientane i Manaus.

Pasientar og pårørande måtte vente lenge på fleire oksygenflasker, og for nokre kom dei for seint.

Mutert virusvariant

Ein mutert variant av koronaviruset som vart oppdaga i landet tidlegare denne veka, herjar i Brasils største delstat. Det er truleg det som har ført til ein kraftig auke i smittetilfelle der. Virusvarianten liknar mutasjonen frå Storbritannia og Sør-Afrika: han skal smitte hyppig, men ikkje vere meir dødeleg enn andre variantar av viruset.

I tillegg vart det halde fleire større samlingar i samband med lokalvalet i november, følgt av julefeiringar i desember, som kan ha bidrege til å auke smittetilfella.

Det er erklært unntakstilstand i delstatshovudstaden, der det mellom anna er innført portforbod etter klokka sju om kvelden.

(©NPK)