Liten appetitt på strengare koronatiltak i USA

utenriks

Koronaviruset har teke nærare 400.000 liv i landet, og statistikken viser at smitten aukar. Det døyr om lag 3.200 med smitten kvar dag.

Men guvernørar uavhengig av politisk farge meiner det ikkje er rom for å stramme inn meir.

– Vi kan rett og slett ikkje halde stengt til nok menneske er vaksinerte. Kostnaden er for høg, seier New York-guvernør Andrew Cuomo, som er demokrat.

Han sørgde for å stengje ned storbyen i fjor vår, då han var episenteret for smitte i USA. Framleis er teatera stengde, og det er ikkje lov å ete innandørs på restaurant. Men sjølv om det no blir meldt om rundt 16.000 nye smitta og 170 døde dagleg, vil han ikkje stramme inn tiltaka.

I staden håpar han på eit system med hurtigtestar, som kan gjere at teatera og restaurantane kan opne igjen.

Katastrofe

I Arizona, der trenden i dei daglege smittetalet er kraftig aukande, har den republikanske guvernøren Doug Ducey motsett seg eit munnbind-påbod. Han vil heller ikkje stengje barar, treningssenter eller restaurantar, sjølv om fleire sjukehus har bede om det.

– Dersom vi står saman i dette, då må vi anerkjenne at for mange familiar er ikkje ei nedstenging berre ulagleg, det er ein katastrofe, seier Ducey.

Også i Texas er den politiske oppfatninga den same, medan andre stader lettar på tiltaka.

I Minnesota vart det denne veka lov å ete inne på restaurantane igjen, og Michigan har planar om det same. I Kansas blir opningstidene utvida på utestadene.

Nevada går likevel andre vegen og forlengjer restriksjonane i serveringsbransjen.

Gir blaffen

Delstatar som held oppe veldig strenge tiltak, opplever at folk gir blaffen i reglane. Det er mellom anna tilfelle i California. Måndag samla store folkemengder seg på strendene i San Diego for å sjå på dei store bølgjene som var varsla. Dei hadde ikkje munnbind på.

Somme av innbyggjarane reiser til nabodelstaten Arizona for å gå på byen.

– Kvar gong dei stengjer ned i ulike statar, har det vore ei bølgje av ulike folk frå ulike statar, seier bartenderen Raul Amaya, som jobbar på ein bistro i Arizona.

Mange amerikanarar reiste på juleferie til strender i Mexicos, og nyleg strøymde hordar av fotballfans inn på barar i Alabama for å feire sigeren til universitetslaget.

Treg vaksinasjon

Samtidig går vaksinasjonen tregare enn mange ønskjer seg. Over 9 millionar amerikanarar har fått den første vaksinedosen, men nesten 300 millionar menneske må få sine to dosar for å stanse smitten, ifølgje smitteverninstituttet i landet. Det kan kanskje først skje i andre halvår av 2021.

Styresmaktene vil trappe opp vaksinasjonen og har bestemt seg for å bruke fleire dosar på førstegongsvaksinasjon i staden for å vente for å vere sikre på at dei som har fått første dose, også får den nødvendige dosen nummer to. Tenestemenn seier dei no føler seg trygge på at produsentane klarer å levere nye dosar raskt nok.

Avgjerda er teken av avtroppande president Donald Trumps administrasjon. Men etterfølgjaren hans, Joe Biden, hadde lova å gjere det same etter at han har innteke Det kvite hus.

Biden har varsla at han vil leggje fram planane sine for å kjempe mot pandemien torsdag.

(©NPK)