Merkel vil ha strengare restriksjonar etter kraftig smitteauke

I det siste døgnet er det registrert 22.368 nye smittetilfelle og 1.113 koronarelaterte dødsfall, opplyste smitteverninstituttet i landet Robert Koch Institute (RKI) fredag. Dermed er det totale dødstalet i EUs mest folkerike land oppe i 44.994.

Under eit møte med partifellar i CDU nokre timar før sa Merkel at ho ønskjer ei betydeleg skjerping av tiltaka for å bremse smittespreiinga. Neste veke planlegg ho nye krisesamtalar med regionale leiarar, opplyser møtedeltakarar til nyheitsbyrået AFP.

Bekymra for mutert variant

Merkel skal under møtet òg ha uttrykt uro for den meir smittsame, muterte virusvarianten som først vart oppdaga i Storbritannia, og som har spreidd seg til ei rekkje land.

Ho meiner folk så raskt som mogleg må redusere talet på nærkontaktar. Ifølgje Der Spiegel blir det mellom anna vurdert grensekontrollar, påbod om å bere munnbind av høg kvalitet somme stader, og få fleire folk til å jobbe heimanfrå.

I den tidlege fasen av pandemien var smittetala i Tyskland langt lågare enn i samanliknbare land, men landet er no hardt ramma av den andre bølgja sjølv om det har vore i ulike former for nedstengingar sidan byrjinga av november.

– Ikkje godt nok

Barar og treningssenter har vore stengde sidan november, medan butikkar og skular følgde etter i desember.

I dag kan kvart hushald berre treffe menneske frå eitt anna hushald, og folk blir bedne om å vere heime så mykje som mogleg.

Men folkehelsestyresmaktene meiner at folk framleis omgåst for mykje, og at det er for mange unntak frå reglane.

Den noverande nedstenginga skal etter planen vare ut januar.

