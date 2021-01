Napoleons siste soveromsnøkkel selt for nesten ein million

utenriks

Elleve bodgjevarar kjempa om å få tilslaget på den rustne, gamle nøkkelen. Dermed vart òg prisen over 16 gonger så høg som auksjonshuset Sotheby's hadde trudd.

Soverommet på eigedommen Longwood på den avsidesliggjande øya i Sør-Atlanteren var i praksis òg fengselscella til den tidlegare franske keisaren. I år er det 200 år sidan Napoléon Bonaparte døydde på St. Helena. Han vart send dit som fange etter at han tapte slaget ved Waterloo. Britane ville hindre at han endå ein gong kunne komme tilbake og kaste Europa ut i krig, slik han gjorde kort tid etter at han vart forvist til øya Elba i Middelhavet nokre år tidlegare.

general og politikar Charles Richard Fox tok med seg den 13 centimeter nøkkelen heim då han besøkte St. Helena medan Napoleon framleis levde der. Fox' etterfølgjarar fann nøkkelen i ein koffert i eit hus i Skottland.

Det er ikkje uvanleg at det dukkar opp gjenstandar som kan knytast til Napoleon, men nøkkelen skil seg likevel ut.

– Det er noko eige med ein nøkkel, særleg fordi han kjem frå staden han vart halden i fangenskap og rommet der han døydde. Det er ein like mektig og potent gjenstand i dag som den gong, seier spesialist David MacDonald hos Sotheby's.

Etter døden sin vart Napoleon gravlagd på St. Helena, men i 1840 vart leivningane hans ført til Paris og gravlagt i Pantheon. Graven på St. Helena og Longwood er i dag eigd av den franske staten.

Øya er ein av verdas mest avsidesliggjande og ligg i Sør-Atlanteren, rundt 1.950 kilometer frå kysten av Sør-Afrika. Inntil for få år sidan var det berre mogleg å komme til St. Helena med båt. Det siste postskipet brukte cirka fem dagar på seglasen frå Cape Town i Sør-Afrika.

I 2016 opna endeleg flyplassen på øya etter mange forseinkingar.

