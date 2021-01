Titusenvis flyktar frå Den sentralafrikanske republikken

utenriks

Flyktningstraumen kjem etter det omstridde presidentvalet i desember og har teke seg kraftig opp dei siste dagane.

Ifølgje FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) har over 50.000 av flyktningane teke seg til Kongo ved å krysse Ubangui-elva. Berre onsdag kom 10.000 personar til Kongo som følgje av at opprørarar gjekk til angrep i nærleiken av hovudstaden Bangui.

9.000 andre har reist til Kamerun, Tsjad og Kongo-Brazzaville, medan 58.000 framleis er internt fordrivne i Den sentralafrikanske republikken.

UNHCR opplyser at dei har fått meldingar om overgrep, også seksuelle, og dessutan angrep på veljarar og plyndring.

