Trump har kutta talet på soldatar i Irak og Afghanistan

utenriks

Fungerande forsvarsminister Christopher Miller peikar på at dette er det lågaste talet på amerikanske soldatar i landa sidan 2001.

Målet vart nådd fredag, etter at Donald Trump dagen før viste til valløftet sitt om å trekkje USA ut av dei rundt 20 åra med krigshandlingar i Afghanistan og Irak.

– Eg vil alltid forplikte meg til å stanse desse endelause krigane, sa Trump.

Presidenten inngjekk i februar i fjor ein avtale med Taliban om at USA skal trekke seg fullstendig ut av Afghanistan innan mai i år. Til gjengjeld skulle Taliban delta i fredsforhandlingar med Afghanistans regjering.

Korleis situasjonen kjem til å bli påverka av inntoget til Joe Biden i Det kvite hus 20. januar, er førebels ukjent. Biden har uttrykt ønske om å behalde ei lita antiterroreining i Afghanistan for å hindre terrorangrep mot USA.

Miller sa fredag at eit framleis nærvær frå USA i Afghanistan vil sikre at amerikanske interesser ikkje blir mål for angrep utført frå afghansk jord.

Samtidig kommenterte han utviklinga i Irak og sa at den amerikanske nedtrappinga der blir vegen opp av auka bidrag frå Iraks eigne tryggingsstyrkar.

– Vi skal halde fram med å ha ei antiterrorplattform i Irak for å støtte samarbeidande styrkar med luftforsvar og etterretning, sa Miller.

(©NPK)