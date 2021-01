USA innfører sanksjonar mot Cubas innanriksminister

utenriks

USAs finansminister Steven Mnuchin seier at det cubanske innanriksdepartementet, som også blir ramma av sanksjonar, overvaker politisk aktivitet.

Mnuchin seier at innanriksminister Lázaro Alberto Alvarez Casas og departementet hans ikkje lenger vil ha tilgang til USAs finanssystem.

Trump-administrasjonen har i fire år jobba for å reversere tilnærminga mellom USA og Cuba som president Barack Obama opna for. Måndag vart Cuba sett på USAs liste over land som har støtta internasjonal terrorisme.

