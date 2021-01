Wikipedia-grunnleggjar: Twitter og Facebook har svikta i handteringa av Trump

utenriks

Dei to nettgigantane har begge stengt Trump ute frå plattformene sine på ubestemd tid etter at støttespelarar av han storma kongressbygningen 6. januar. Trump er tiltalt i si andre riksrettssak etter angrepet, som kritikarane meiner han eggja til.

I eit intervju med AFP for å markere at det fredag er 20 år sidan Wikipedia vart lanserte, seier Wales at ansvaret for angrepet berre ligg hos Trump.

Men ifølgje han har Twitter og Facebook konsekvent «slite med desinformasjonen» som Trump har spreidd.

– Dei gjorde ein dårleg jobb med handteringa av Donald Trump i veldig, veldig lang tid. Han spreidde openbert desinformasjon, han oppførte seg openbert truande mot folk, seier Wales.

300 språk

Wikipedia er no ei av dei mest populære nettsidene i verda, med over 55 millionar artiklar på 300 språk, som blir lesne meir enn 15 milliardar gonger i månaden.

Det er òg, slik Wales først såg for seg, «ei verd der kvar einaste person på planeten vert gitt fri tilgang til all menneskeleg kunnskap».

Avgjerda frå 2003 om å gjere Wikipedia til eit prosjekt som ikkje driv for profitt, er ifølgje Wales ein av grunnane til at selskapet ikkje har måtta tole liknande kritikk og vanskelege avgjerder som Twitter og Facebook.

– Dei har ein forretningsmodell som seier: Vi treng så mange auge som mogleg, vi treng så mange sidevisningar som mogleg, seier Wales.

– No er det òg skadeleg for merkevara deira. Så dei må handtere det, men eg trur dei kjem til å slite, legg han til.

Facebook, Twitter og kulturkrig

Facebook og Twitter har vorte assosiert med den djupt splittande kulturkrigen i USA og spreiinga av desinformasjon på heile kloden. Wikipedia er på den andre sida rekna som eitt av dei siste døma på idealisme frå tidleg internettalder, ifølgje støttespelarane.

Men tidleg på 2000-talet førte usanningar og brukarsabotasje til ein debatt om regulering av internett. No blir sida heller nemnt som eit døme på det gode internettet kan tilby, ifølgje Wales.

– Eg seier alltid at vi aldri var så dårlege som dei sa vi var, og vi er ikkje så gode som dei meiner vi er. Men vi veit at Wikipedia ikkje er perfekt, og at vi framleis har mykje jobb igjen å gjere, seier han.

Vil bli som Oxford

Ambisjonane for Wikipedias neste 20 år blir ifølgje Wales veldig like ambisjonane for dei første 20. I 2006 sat han eit mål om å ha 100.000 Wikipedia-artiklar for kvart einaste språk som blir snakka av meir enn ein million menneske.

– Vi er framleis minst 20 år unna det, seier Wales.

Hans fremste håp er at Wikipedia blir ein institusjon som lever vidare, som Storbritannias Oxford University – det eldste i den engelsktalande delen av verda – som kan spore røtene sine heilt tilbake til det 11. hundreåret.

– Vi set verkeleg søkjelyset på korleis vi byggjer ein institusjon som kan vare. Vi vil vere noko sånt for samfunnet i lang tid framover, seier Wales.

(©NPK)