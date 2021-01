utenriks

Badenymfene er sikta for å ha brote forsamlingsforbodet i Danmark. Dei kan vente seg eit førelegg på omtrent 3.500 norske kroner.

– Allereie frå avstand kunne patruljen sjå at det var for mange personar samla, og ein tok eit bilete for å kunne dokumentere det, seier visepolitiinspektør Michael Sehested til Ritzau måndag.

Deltakarane hadde teke turen frå heile Sjælland og er i alderen 26 til 51 år. Politiet vart varsla om isbadingen klokka 9.20.

