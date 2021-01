Få og fredelege protestar i USA

utenriks

Dei fleste stader var det langt fleire politi og soldatar frå nasjonalgarden enn demonstrantar. Dei var sett inn for å unngå ei gjentaking av dei valdelege opptøyane i Washington.

Styresmaktene i alle USAs 50 delstatar trappa opp tryggleiken etter at FBI åtvara mot varsla væpna demonstrasjonar helga før Joe Biden blir teken i eid som USAs nye president.

I nokre delstatshovudstader var det berre nokre få tital demonstrantar ved dei sterkt styrkte delstatsforsamlingane, og i andre var det ingen.

Nokre sa dei hadde komme for å støtte president Donald Trump, medan andre sa dei protesterte for våpen og fridom.

– Eg stoler ikkje på valresultatet, sa den 67 år gamle vindaugsseljaren Martin Szelag som var blant eit 20-tal demonstrantar ved delstatsforsamlinga i Lansing i Michigan.

Han sa han ville støtte Biden som president berre om han fekk bevis for at valet hadde gått rett for seg.

Etter kvart som mørket fall søndag kveld utan samanstøytar eller strid, var letten stor. Truleg medverka dei strenge tryggingstiltaka til at frammøtet vart tynt.

I fleire av statane var det sett opp høge gjerde rundt delstatsforsamlingane, og vindauge var dekte med finerplater. Ekstra politi og soldatar frå nasjonalgarden patruljerte.

Ved delstatsforsamlinga i Ohios hovudstad Columbus vart 20–30 demonstrantar, nokre av dei med gevær, nøye overvakte av politi, men dei gjekk heim då det byrja å snø.

– Eg er her for å støtte retten til å uttrykkje eit politisk synspunkt utan å måtte risikere sensur, trakassering, å miste jobben eller bli fysisk angripen, sa Kathy Sherman, som hadde på seg ein Trump-caps, i Columbus.

