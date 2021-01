utenriks

– Vi er djupt bekymra over arrestasjonen av Aleksej Navalnyj. Vi ber om at han umiddelbart blir lauslaten og at rettane hans blir respekterte i tråd med lova, skriv kontoret på Twitter.

Navalnyj vart arrestert då han kom til Russland søndag. I august vart han forgifta i heimlandet og vart derfor evakuert til Tyskland, der han har vore sidan.

– Vi gjentek oppmodinga vår til ei grundig og upartisk etterforsking av forgiftinga, held kontoret fram.

(©NPK)