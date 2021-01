Frankrike og Storbritannia i gang med massevaksinasjon

utenriks

Etter å ha tilbode vaksinar til sjukeheimsbebuarar og helsepersonell, skal Frankrike no gi vaksine til alle over 75 år. I januar skal det etter planen setjast 1 million sprøytar. Innan utgangen av februar skal talet vere mellom 2,4 og 4 millionar, seier helseminister Olivier Véran.

I Storbritannia er alle over 70 no omfatta av massevaksinasjonen. I byrjinga var det dei over 80 som fekk vaksinen, og dessutan helse- og omsorgsarbeidarar.

Også Russland skal etter planen starte massevaksinasjon med den eigenutvikla vaksinen Sputnik V måndag.

(©NPK)