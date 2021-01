Kongressbygningen evakuert etter brann under motorveg

utenriks

Kort tid etter evakueringa måndag ettermiddag norsk tid vart det stadfesta at årsaka ikkje var ein direkte trussel mot kongressbygningen. Folk vart likevel bedne om å halde seg innandørs og fjerne seg frå vindauge.

Ei rekkje deltakarar i ei generalprøve på presidentinnsetjinga onsdag, blant dei eit militærkorps, vart sende innandørs til ein trygg stad i kongressbygningen.

Brannvesenet i Washington D.C. skriv på Twitter at det brann under motorvegen I-695, som ligg vel 900 meter sør for kongressbygningen.

