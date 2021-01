Kongressbygningen opna igjen etter evakuering

utenriks

NBC-produsenten Frank Thorp stadfestar på Twitter at Capitol-politiet har oppheva nedstenginga. Tidlegare hadde Secret Service, som mellom anna står for livsvakttenestene hos presidenten og andre framståande politikarar, uttalt at det ikkje var fare for allmenta.

Evakueringa fann stad i 16.30-tida norsk tid måndag. Allereie kort tid etter evakueringa vart det stadfesta at tiltaket ikkje kom av ein direkte trussel mot kongressbygningen. Folk vart likevel bedne om å bli innandørs og å fjerne seg frå vindauge.

Ei rekkje deltakarar i ei generalprøve på presidentinnsetjinga onsdag, blant dei eit militært korps, vart sende innandørs til ein trygg stad i kongressbygningen.

Brannvesenet i Washington D.C. skriv på Twitter at det brann under motorvegen I-695, som ligg vel 900 meter sør for kongressbygningen.

