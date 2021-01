Nordmann etterlyst for drap på Kreta

utenriks

Drapet har skjedd på ferieøya Kreta, og mannen skal ha flykta i bilen til offeret, melder NRK og viser til greske medium. Førebelse undersøkingar tyder på at kvinna har stikkskadar.

– Utanriksdepartementet er gjennom media kjende med at ein norsk borgar skal vere etterlyst mistenkt for drap i Hellas. Ved ein eventuell arrestasjon vil utanrikstenesta gi konsulær bistand i samsvar med gjeldande rammer for bistand til fengsla norske borgarar i utlandet, seier pressetalsperson Siri R. Svendsen i Utanriksdepartementet.

Det er førebels ikkje kjent når kvinna vart drepen.