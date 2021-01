Tidlegare Trump-medarbeidarar knytte til protest i forkant av Kongress-storminga

utenriks

Byrået skriv at dette står i kontrast til forsøket på å framstille demonstrasjonen som eit grasrot-initiativ.

Demonstrasjonen vart kalla Save America Rally, og hovudarrangør var organisasjonen Kvinner for Amerika først. Fleire titusen menneske var til stades under protesten der Donald Trump heldt talen der han bad tilhengjarane sine marsjere mot Kongressen.

Men fleire tidlegare Trump-medarbeidarar deltok òg på arrangørsida, ifølgje dokument vedlagt løyvet som vart gitt av USAs nasjonale parkvesen.

Ei av desse var Megan Powers, som stod oppført som ein av leiarane for arrangementet 6. januar. På Linkedin-profilen hennar står det at ho var «director of operations» i Trumps valkamporganisasjon og at ho hadde stillinga i alle fall i starten av januar.

Maggie Mulvaney hadde ei stilling som «VIP Lead» i gruppa som arrangerte demonstrasjonen. Fram til november i fjor fekk ho utbetalt lønn for ei leiande stilling i Trumps valkampstab.

Verken Powers eller Mulvaney har svart på spørsmål frå AP om rollene sine under demonstrasjonen. Etter at demonstrasjonen var ferdig, deltok ei mindre gruppe Trump-tilhengjarar i storminga av Kongressen.

