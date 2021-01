Trump planlegg eit 100-tal benådingar

utenriks

Blant dei som blir venta benåda, er det kvitsnippforbrytarar og rapparar. Men truleg ikkje Donald Trump, sjølv, ifølgje CNN.

To av kjeldene seier at det var eit møte i Det kvite hus søndag for å gjere ferdig den siste lista over benådingar.

Han benåda ei rekkje personar før jul, men sidan har han vore oppteken med å følgje valkollegiet, og han venta endå lenger etter å ha vorte skulda for å eggje til storminga av Kongressen.

Opptøyane kompliserte ønsket hans om å benåde seg sjølv, familien sin og Rudy Giuliani.

Sjølv om det framleis er uklart, trur ikkje medarbeidarane hans at han vil gjere det no. Dei skal ha fortalt han at det vil få han til å sjå ut som han er skuldig i noko.

Nokre av Trumps rådgivarar har òg bede han om ikkje å benåde nokon av dei som var involvert i opptøyane, sjølv om Trump sjølv i byrjinga meinte dei ikkje hadde gjort noko gale.

Framleis kjem det ein jamn straum om tilrådingar og førespurnader om benåding til Det kvite hus.

