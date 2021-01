USA fordømmer Navalnyj-arrestasjon

utenriks

Navalnyj vart arrestert straks etter landing i Russland søndag, då han returnerte til heimlandet etter å ha halde til fire månader i Tyskland, der han fekk behandling etter å ha vorte forgifta.

– USA fordømmer sterkt Russlands avgjerd om å arrestere Aleksej Navalnyj. Vi registrerer med djup bekymring at dette er det siste i ei rekkje forsøk på å kneble Navalnyj og andre opposisjonelle og uavhengige stemmer som er kritiske til russiske styresmakter, heiter det i ei fråsegn frå Pompeo.

Vestlege ekspertar har fastslått at Navalnyj vart forgifta med Novitsjok, ei nervegift som vart utvikla under sovjettida. Navalnyj meiner det er den russiske tryggingstenesta FSB som står bak og har skulda president Vladimir Putin for å ha gitt ordre om at han skulle drepast.

