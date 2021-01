32 nye koronadødsfall i Danmark, men R-talet fell til 0,6

utenriks

Helseminister Magnus Heunicke skriv på Twitter om nedgangen i det danskane kallar kontakttalet, den siste veka. R-talet viser kor mange som i gjennomsnitt blir smitta av ein person som er berar av viruset. Når R er 0,6, betyr det at for kvar tiande som har viruset, blir seks nye personar smitta. Eit R-tal under 1 betyr at smitten går ned over tid.

Samtidig påpeikar Heunicke at stadig fleire danskar er smitta av den britiske varianten, kjend som B117.

Fordi B117 er meir smittsam, er virusvarianten med på å skape uvisse om smitteutviklinga. Direktør Henrik Ullum ved Statens Serum Institut har sagt til TV 2 at den auka smittefaren gjer at R må vere under 0,7 før spreiinga av B117 er så låg at det går an å slå han heilt ned.

Heunicke minner om at det er for mange innlagde på danske sjukehus, og han ber folk hjelpe til ved å teste seg. 792 covid-19-pasientar er tysdag innlagde på danske sjukehus. 132 av dei ligg på intensivavdeling, 88 med respirator.

Så langt har 190.619 personar fått påvist smitte i Danmark, 724 av dei det siste døgnet. 1.837 personar er døde i pandemien, opplyser Statens Serum Institut.

(©NPK)