– Mobben vart fôra med løgner. Dei vart provoserte av presidenten og andre mektige menneske, sa McConnell i Senatet tysdag.

McConnell har tidlegare sagt at han ikkje har bestemt seg for om han vil stemme for å finne Trump skuldig i riksrettssaka som no er reist mot han som følgje av angrepet. Avgjerda hans kan fort bli avgjerande, ettersom Demokratane, som fremja riksrettstiltalen, treng 17 republikanarar på laget for å få det nødvendige to tredels fleirtalet for å få Trump dømd.

