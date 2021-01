Noreg slepp igjen til i EU-domstolen

utenriks

Praksisen blir endra når Noreg og Esa får levere eit skriftleg innlegg i ei sak mellom EU-kommisjonen og Austerrike, skriv Rett24. Saka handlar om eit land har rett til å justere trygdeytingar som blir eksporterte, basert på kostnadsnivået der ytinga blir teken ut.

Etter at EU-domstolen i 2010 bestemde at Efta-landa ikkje kunne intervenere, har vi ikkje kunna uttale oss i slike saker, men no blir altså dette endra.

– No gjeld det berre å sørgje for at det finst ressursar til å nytte seg av tilgjenget, seier juridisk direktør Carsten Zatschler i Esa.

