SAS politimeldt i Danmark

utenriks

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skriv i ei pressemelding at dei hadde pålagt tolv flyselskap å sikre at passasjerane fekk refundert unytta flybillettar. Dei politimelde ti av selskapa i desember då påbodet ikkje vart følgt.

Dei venta likevel til nyåret med å politimelde SAS, men har no valt å melde dei òg.

Pressesjef Jon Eckhoff i SAS seier til E24 at dei tek politimeldinga til etterretning.

– Men eg må seie at vi er overraska over avgjerda, sidan vi har betalt tilbake 99,8 prosent av krava. Det er sjølvsagt leitt for kundane at vi ikkje kom heilt i mål, seier Eckhoff til avisa.

Den danske påtalemakta vil no vurdere om det skal takast ut tiltale mot selskapet.

