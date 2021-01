To soldatar fjerna frå innsetjinga på grunn av høgreekstreme band

utenriks

Bakgrunnen er at dei to har koplingar til høgreekstreme militsgrupper, seier to anonyme kjelder i det amerikanske forsvarsdepartementet til AP.

Nasjonalgarden sjølv ønskte ikkje å kommentere saka og viste til Secret Service, som har det overordna ansvaret for tryggleiken under presidentinnsetjinga.

Over 25.000 soldatar i den amerikanske nasjonalgarden er kalla ut for å sikre innsetjinga av Joe Biden som president og Kamala Harris som visepresident onsdag, og store delar av Washington D.C. er sperra av. Tryggingstiltaka er mykje sterkare enn normalt på grunn av angrepet på Kongressen.

