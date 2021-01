Biden – den joviale politiske ringreven

utenriks

Joe Biden (78) har brukt mesteparten av sitt yrkesaktive liv som senator i Washington D.C. og på å vere visepresident under Barack Obama.

Då den andre Obama-perioden gjekk mot slutten, var det mange demokratar som håpa at Biden ville stille som presidentkandidat, men han sa nei. Eitt år før Donald Trump overraskande vann over Hillary Clinton, kunngjorde han at han ikkje ville prioritere ein tøff valkamp etter at sonen Beau Biden (46) døydde av hjernekreft nokre månader tidlegare.

Samtidig brukte han høvet til å understreke at republikanarane ikkje er fienden, og at kompromiss ikkje er eit skittent ord.

At Biden skulle bli Trumps utfordrar fire år seinare, var det ingen som greidde å spå. Dei fleste rekna med at Biden hadde skrinlagt presidentdraumen for godt etter dei to mislykka forsøka i 1988 og 2008.

Femnar breitt

2020 skulle likevel bli året då Biden for første gong greidde å klatre heilt til topps i nominasjonskampen hos Demokratane. Det kjem neppe av at han verka meir eigna enn før. Tvert imot. Håret har vorte tynnare og talen langsamare. Og dei politiske motstandarane hans har skulda han for å vere senil.

Biden vart av mange demokratar sett på som den beste til å slå Trump. Ikkje berre er han pragmatisk og moderat med brei appell til både svarte og kvite veljarar. Han blir òg tillagd ein viss personleg sjarm, sjølv om den likeframme og spøkefulle stilen har gjort sitt til mange blemmer, som han fleire gonger har måtta beklage.

Under valkampen var det truleg dei sleivete utsegnene hans rådgivarane hans frykta mest. Fleire gonger måtte han trekkje tilbake utsegner, mellom anna om at afrikanskamerikanarar som stemmer på Trump, ikkje kan vere ordentleg svarte.

Tilhengjarane hans har likevel brydd seg lite om dette. Dei har heller ikkje late seg affisere av skuldingane om at han i alle år har vore for fysisk nærgåande med kvinner i form av klemmar og hender på skuldrene eller rundt livet på medarbeidarane sine.

Personleg tragedie

Biden er utdanna jurist og hadde ein kort karriere som advokat i heimstaten Delaware før han stilte som kandidat til Senatet for første gong i 1972, 29 år gammal.

Han vann, men seks veker seinare vart han ramma av ein stor personleg tragedie. Den første kona hans, Neilia, og den vesle dottera Naomi omkom i ei bilulykke medan dei var ute for å kjøpe juletre. Dei to sønene til paret, Beau og Hunter, overlevde ulykka med alvorlege skadar.

Han valde trass dette å ta plassen i Senatet, men reiste fram og tilbake mellom Washington og Delaware for å treffe sønene sine kvar kveld. At han tok toget, gjorde òg sitt til at han vart ein populær politikar med stor folkeleg appell.

I 1977 gifta han seg med Jill Jacobs, og paret har dottera Ashley saman.

Plagierte tale

Bidens første forsøk på å bli presidentkandidat – i 1988 – tok brått slutt då han vart skulda for å ha plagiert ein tale under nominasjonsprosessen.

I 2008 gjorde han eit nytt forsøk, men utan noko gjennombrot i eige parti. Då Obama nokre månader seinare valde han som sin visepresidentkandidat, vart han fleire gonger konfrontert med utsegna han kom med nokre månader tidlegare: At Obama ikkje var klar til å bli president.

Biden har òg vorte kraftig kritisert for ei lov som han var med på å utarbeide i 1994. Den skulle bidra til redusert kriminalitet, men kritikarane meiner han heller bidrog til ein aggressiv politikk som særleg ramma svarte.

Blant Bidens valkampløfte var ein brei koronastrategi med utbreidd testing og smittesporing og dessutan klare nasjonale retningslinjer. Han vil auke minstelønna, investere i grøn teknologi, få vedteke ein justis- og politireform og dessutan etablere økonomiske og sosiale program som skal minske forskjellar og diskriminering.

I perioden etter valet har han fått lite draghjelp frå forgjengaren Donald Trump, som fleire gonger har komme med udokumenterte påstandar om at valet vart stole. Trass søksmål og motstand og storminga av Kongressen for to veker sidan, var det onsdag endeleg duka for at Biden kunne avleggje eid som USAs 46. president.

Med Biden som president vil USA igjen slutte seg til Parisavtalen, og han håpar òg å atterreise USAs ry som ein truverdig aktør i utanrikspolitikken. Målet blir å reversere mykje av Trumps politikk, og den jobben startar straks med ei rekkje presidentordrar. Om det blir ein mildare tone overfor land som Kina og Iran, er framleis uvisst.

