utenriks

Sjølv om Donald Trump har brukt sin eigen Twitter-konto svært mykje, har han òg brukt den offisielle, @Potus. Den har no bilete av den nyinnsette presidenten, Joe Biden.

Potus er forkorting for «president of the United States».

I den første Twitter-meldinga si skriv Biden at det ikkje er noka tid å miste når det gjeld krisene landet står overfor. Han viser til ein presidentordre om støtte til trengande familiar.

Biden vart onsdag ettermiddag innsett som USAs 46. president.

(©NPK)