EU: Europa har igjen ein venn i Det kvite hus

– Etter fire lange år har Europa igjen ein venn i Det kvite hus. Det er eit nytt daggry i USA, og EU er klar til ei ny byrjing, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen onsdag.

Ho gler seg mellom anna over at Biden har varsla at USA igjen vil bli del av Parisavtalen.

– Det er eit veldig sterkt utgangspunkt for det transatlantiske forholdet, sa von der Leyen.

Vil revitalisere forholdet

Også EU-president Charles Michel uttrykte lette frå talarstolen i Brussel.

– Dagen i dag markerer meir enn ei overdraging av makta. Det er ein sjanse for å revitalisere det transatlantiske forholdet som har lide stor skade dei siste fire åra, sa Michel.

– I dei åra har verda vorte meir komplisert, mindre stabil og mindre føreseieleg, la han til.

Tettare samarbeid

Michel meiner USA og EU først og fremst bør samarbeide tett på fem punkt, nemleg å styrkje det multilaterale samarbeidet, kjempe mot koronapandemien, rette opp igjen økonomien, kjempe mot klimaendringar og styrkje tryggingssamarbeidet.

– Eg vil setje fram eit høgtideleg forslag til den nye presidenten på den første dagen hans i embetet. La oss skape ein ny, grunnleggjande pakt for eit sterkare Europa, eit sterkare USA og for ei betre verd, sa EU-presidenten.

