Gryande ungdomsopprør skremmer leiarane i Tunisia

utenriks

Og det har dei kanskje god grunn til. Tunisia er trass alt landet der startskotet for den arabiske våren og fleire revolusjonsforsøk i regionen gjekk for ti år sidan.

No er ein tredel av den unge befolkninga i det nordafrikanske landet arbeidsledige, og mange er sinte og frustrerte over framtidsutsiktene.

Det viser demonstrasjonar i gatene frå Tunis til Kasserine, Gafsa, Sousse og Monastir fleire dagar i strekk.

Demonstrasjonane har gjort at styresmaktene har stramma grepet. Dei fryktar ei gjentaking av det som skjedde i 2011. Då auka demonstrasjonane i styrke sakte, men sikkert til det eksploderte i ein folkeoppstand.

Den gong måtte president Zine al-Abidine Ben Ali gå av. No er hæren beordra ut til fire nøkkelområde for å kvele demonstrasjonane.

Veks dag for dag

Men protestrørsla veks dag for dag. Det blir arrangert koordinerte demonstrasjonar i byar rundt om i landet, og det endar ofte med valdelege samanstøytar med politiet.

Demonstrantar har fleire gonger kasta steinar og brannbomber på offentlege bygg, og det har vore plyndring og hærverk.

Uroa er særleg stor i dei fattigare, folkerike bydelane, der tilliten til politiet òg er låg.

Demonstrantane har ikkje ei felles fanesak, anna enn sinnet over den økonomiske situasjonen landet er i.

– Arbeid er ein rett, ikkje ei teneste, er ein bodskap som illustrerer fleire av protestplakatane.

Arbeid, fridom og likskap

Fleire meiner òg den demokratisk valde presidenten, Kais Saied, har brote valløfta sine. Han har ikkje makta å redde økonomien, som no er på randa av konkurs.

Ti år etter at Tunisia leidde an i ein historisk revolusjon som kjempa for arbeid, fridom og likskap, føler fleire i landet no at dei ikkje har noko av det.

20 prosent lever under fattigdomsgrensa, ifølgje det nasjonale statistikkbyrået.

Store delar av ungdommen har ingen eller få minne av korleis det var å leve i Tunisia under Ben Ali. Dei vil ha jobb og deler frustrasjonen sin med andre på nettet og i sosiale medium.

Fleire trekkjer parallellar til nabolandet Algerie, der eit ungdomsopprør tvinga leiaren i landet, mangeårige Abdelaziz Bouteflika, til å gå av i 2019.

Ber om måtehald

Amnesty International har oppmoda styresmaktene i landet til ikkje å slå hardt ned på demonstrasjonane. Hæren og tåregass blir brukt aktivt i å halde demonstrantane i sjakk.

Innanriksdepartementet har forsvart den strenge reaksjonen på demonstrasjonane. Det er nødvendig for å få forsvare borgarane og eigedommen i landet, meiner dei.

Det tunisiske forumet for økonomiske og sosiale rettar protesterer. Leiaren deira, Abderraham Lahdili, seier handteringa til styresmaktene ikkje er passande, og at dei underliggjande årsakene må sjåast på.

Lahdili peikar på at 100.000 studentar forsvinn ut av utdanningsløpet kvart år, og at ekstreme grupper driv aktiv rekruttering i landet.

Åtvara mot ekstremistar

Den konservative presidenten i landet tok opp dette då han uventa møtte demonstrantar og snakka direkte med dei nær Tunis nyleg.

Då sa han at ekstreme islamistar lurer i skuggane og blandar seg med demonstrantane for å spreie kaos og velte styresmaktene. Det er likevel uvisst i kor stor grad dette stemmer.

Koronapandemien påverkar òg situasjonen, og det er innført nedstengingar og tiltak. Ein av dei viktige næringane i landet, turismen, ligg død.

Historiske byar og kritkvite strender får vere i fred etter at mengder med reiser vart avlyste.

Nobels fredspris

Folkeoppstanden i Tunisia som fekk namnet sjasminrevolusjonen, braut ut etter at ein ung grønsakhandlar sette fyr på seg sjølv i protest mot regimet og dei sosiale forholda i desember 2010.

Demonstrasjonane med krav om demokrati og verdigheit spreidde seg til mellom anna Egypt, Jemen, Bahrain, Libya, Algeria, Marokko, Jordan og Syria – med svært varierande resultat.

Tunisia vart likevel hylla som ei suksesshistorie. Landet fekk ei ny grunnlov og heldt fleire val som vart erklærte både frie og rettferdige. I 2015 fekk Den tunisiske dialogkvartetten – som består av fire organisasjonar frå sivilsamfunnet – Nobels fredspris for innsatsen i overgangen til demokrati.

