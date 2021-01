Trump benådar Steve Bannon, Lil Wayne og 71 andre

utenriks

På den siste heile dagen sin som USAs president, benåda Trump òg tidlegare kongressrepresentant Robin Hayes. Han vart dømd til eitt år fengsel på vilkår for å ha gitt frå seg falsk forklaring i ei korrupsjonssak.

Duke Cunningham, som tidlegare representerte California i Kongressen, er gitt ei benåding på vilkår. Han vart dømd til over åtte år i fengsel for bestikking, svindel og skattesvik. Cunningham vart lauslaten i 2013.

I tillegg er rapparen Lil Wayne benåda, medan rapparen Kodak Black får redusert straffa. Duoen er dømd for brot på våpenlovgivinga.

Trump har samtidig benåda Elliot Broidy, ein av pengeinnsamlarane sine. I oktober erkjende Broidy straffskuld for ulovleg lobbyverksemd mot Trump-administrasjonen på vegner av Kina og Malaysia.

Bannon sikta for underslag

Bannon er tiltalt for å ha underslått pengar frå innsamlingsaksjonen «We Build The Wall» (Vi byggjer muren). Til saman vart fleire hundre tusen givarar svindla for over 220 millionar kroner, meiner statsadvokaten.

Trump skal etter fleire rundar med seg sjølv ha komme fram til at han vil benåde Bannon.

CNN siterte tidlegare kjelder på at Trump i siste liten hadde bestemt seg for å la Bannon vere blant personane han ville benåde før han går av onsdag.

Tidlegare benådingar

Trump har allereie benåda ei rekkje mangeårige medarbeidarar og støttespelarar. Blant dei er den tidlegare valkampformannen hans Paul Manafort, den mangeårige vennen hans og rådgivar Roger Stone og den tidlegare nasjonale tryggingsrådgivaren hans Michael Flynn.

Like før jul benåda 74-åringen mellom anna fire dømde krigsforbrytarar, noko som vakte kritikk frå mellom anna FN.

Totalt har Trump benåda 145 personar og gjort om straffa for 95 personar, viser ei Wikipedia-oversikt.

Færre enn Obama

Benådingar er vanleg mot slutten av perioden til ein president. Trumps forgjengar Barack Obama benåda 212 personar og gjorde om straffa til 1.715 personar under to presidentperiodar. Det siste talet på var høgare enn det samla talet for 13 tidlegare presidentar.

Obama sette rekord i å gjere om straff på éin dag då han gjorde om straffa for 330 personar på den siste dagen som president.

Trump reiser onsdag til Florida og vil ikkje vere til stades på Joe Bidens eidsavlegging, noko som er i strid med tradisjonen ved maktskifte i USA.

