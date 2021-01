Trump har benåda 73 personar og gjort om straffa for 70 andre

utenriks

CNN siterte tidlegare kjelder på at Trump i siste liten hadde bestemt seg for å la Bannon vere blant personane han ville benåde før han går av onsdag.

New York Times får onsdag morgon norsk tid stadfesta av kjelder i Det kvite hus at Trump har bestemt seg for å benåde han, og kort tid seinare vart lista offentleggjorde.

Trump skal etter fleire rundar med seg sjølv ha komme fram til at han vil benåde Bannon.

Bannon er sikta for å ha underslått pengar frå innsamlingsaksjonen «We Build The Wall» (Vi byggjer muren). Til saman vart fleire hundre tusen givarar svindla for over 220 millionar kroner, meiner statsadvokaten.

Trump har allereie benåda ei rekkje mangeårige medarbeidarar og støttespelarar. Blant dei er den tidlegare valkampformannen hans Paul Manafort, den mangeårige vennen hans og rådgivar Roger Stone og den tidlegare nasjonale tryggingsrådgivaren hans Michael Flynn.

Like før jul benåda 74-åringen mellom anna fire dømde krigsforbrytarar.

Trump vil ikkje vere til stades på Joe Bidens eidsavlegging, noko som er i strid med tradisjonen ved maktskifte i USA.

(©NPK)