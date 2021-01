Asia-børsane steig etter presidentskiftet i USA

utenriks

Den asiatiske marknaden håpar at den nyinnsette presidenten Joe Biden vil styrkje den amerikanske økonomien som slit, noko som vil bety mykje for Asias eksportverksemd.

I Tokyo steig Nikkei-indeksen med 0,7 prosent i opningstimane, medan S&P/ASX 200-indeksen i Australia gjekk opp 0,6. Hovudindeksen i Shanghai og Kospi-indeksen i Sør-Korea auka med 0,4 prosent.

Presidentinnsettinga onsdag medførte ein god børsdag i New York. Både S&P 500-, Nasdaq- og Dow Jones- indeksen forbetra dermed den tidlegare rekordnoteringa si.

Biden har allereie gjort det klart at han vil jobbe for at Kongressen vedtek ein omfattande kriseplan på 1.900 milliardar dollar for å styrkje økonomien og hjelpe dei som er ramma av koronapandemien.

(©NPK)