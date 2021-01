utenriks

Smitteverneksperten til dei amerikanske styresmaktene, Anthony Fauci, seier òg at USA vil overhalde dei økonomiske forpliktingane sine overfor organisasjonen.

Fråsegna markerer ei kraftig kursendring etter at Joe Biden tok over som president etter Donald Trump. Han kunngjorde i fjor at han ville trekkje USA ut av WHO.

