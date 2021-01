Jen Psaki heldt første pressekonferanse i Det kvite hus

utenriks

Psaki understreka at ho vil stå for sanning og openheit under pressekonferansane, ein klar referanse til forgjengarane sine under Donald Trump.

Ho sa òg at ho skal halde pressekonferanse kvar dag utanom laurdag og søndag framover, i motsetning til under Trump, då pressekonferansar i stor grad vart droppa den siste tida. Trump-administrasjonen var ope fiendtleg innstilt til pressa.

Ho starta med å liste opp dei 15 første presidentordrane Joe Biden underteikna umiddelbart etter at han vart innsett som president.

Psaki er tidlegare pressetalskvinne i utanriksdepartementet og har òg jobba for Obama-administrasjonen. Ved å svare rundt på fleire spørsmål viste ho at ho har god erfaring frå kontakt med media.

