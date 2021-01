Kina ønskjer betre forhold til USA etter presidentskiftet

utenriks

– Med samarbeid frå begge sider vil dei gode englane i forholdet mellom Kina og USA overvinne dei vonde kreftene, sa talskvinna Hua Chunying i Kinas utanriksdepartement torsdag.

Dagen før innførte Kina sanksjonar mot USAs tidlegare utanriksminister Mike Pompeo og 27 andre Trump-medarbeidarar. I samband med dette vart Pompeo kalla for «ein dommedagsklovn og hundreårets vits».

Sanksjonane inneber at dei blir nekta innreise til Kina. Bakgrunnen for den skarpe kritikken av Pompeo var skuldinga hans om at Kina står bak folkemord på dei muslimske uigurane i Xinjiang-provinsen.

(©NPK)