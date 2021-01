utenriks

Tiltaket er meint å hjelpe studentar som er ramma av koronarestriksjonane i landet.

Presidenten varslar òg subsidiar for å betale for profesjonell hjelp for studentar som føler seg overvelda av restriksjonane. Frankrike har stengt universiteta og innført portforbod frå klokka 18, samtidig som mange vanlege studentjobbar er borte.

Situasjonen har utløyst studentprotestar over heile landet, men ifølgje Macron vil det truleg vere nødvendig med restriksjonar heilt til sommaren.

(©NPK)