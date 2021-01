Portugal stengjer skulane i 15 dagar

utenriks

Portugal har dei siste to vekene påvist over 1.300 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar, noko som plasserer landet i verdstoppen – berre bak Israel.

Torsdag vedtok regjeringa å stengje skulane, som hittil har vore skåna frå den landsomfattande nedstenginga.

Regjeringa har vore skeptisk til tiltaket og vist til at ein del barn då ikkje vil få skikkeleg mat, og at det er barn som verken har datamaskin eller internett og manglar eit eige rom eller nokon som kan hjelpe dei med skulearbeidet.

